Ceramiek standaard bij Ferrari

Door: BV

In 2002 introduceerde Ferrari z'n eerste ceramische remsysteem op de Enzo, in het kielzog van Porsche dat met deze technologie de spits afbeet Inmiddels is elk model optioneel met het hoogwaardige remsysteem leverbaar. En dat je voor de prijs van de optie probleemloos een stadswagen koopt, is voor het kapitaalkrachtige cliënteel van het merk geen hindernis. Bij de topmodellen stipt liefst 85% van de kopers het vakje aan. Ferrari heeft dan maar besloten het systeem met gebakken schijven standaard te maken. Dat heeft invloed op de basisprijs van de modellen, maar wie geeft daar nu om?

De ceramische remschijven zijn beter dan conventionele exemplaren in metaal of een metaallegering omdat ze nagenoeg onvermoeibaar zijn, een veel langere levensduur hebben en minder gewicht op de weegschaal zetten.