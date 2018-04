Grote baas Alfa stapt op

Door: BV

Het gaat almaar beter met Fiat. Maar bij de merken Alfa Romeo en Lancia van dezelfde groep, laat de opleving op zich wachten. Het productoffensief dat bij Fiat reeds ingezet is, laat er immers nog op zich wachten. Bij Alfa houdt grote baas Antonio Baravalle het voor bekeken. Hij stapt op eigen initiatief over naar een Italiaanse mediagroep. Fiat zoekt een opvolger in eigen rangen.

Baravalle staat bij Alfa aan het roer sinds 2005. Daarvoor ontfermde hij zich een jaar over Lancia, maar hij was reeds sinds 1999 in dienst bij Fiat. Tot 2004 vervulde hij zowat elke denkbare marketingfunctie.