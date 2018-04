Open Lambo weer dicht voor 20.000 euro

Door: BV

Een Lamborghini Murcielago Roadster kost dik € 264.000. Voor dat geld krijg je weliswaar een uitzonderlijke race- en flaneermachine, maar de dakconstructie is weinig meer dan een zeil dat je tegen al te grote volumes water moet behoeden. Bovendien is het monteren zo'n gedoe dat zelfs een monnik er nerveus van zou worden. De Amerikanen van Genaddi hebben er wat op gevonden. Dat bedrijf is dan ook niet aan z'n proefstuk toe.

Genaddi ontwikkelde voor de open Murcielago een dakconstructie die bestaat uit zes panelen. Daarmee kan de auto op een acceptabele manier afgesloten worden. Genaddi beweert dat het samenpuzzelen van de constructie kinderspel is en het is alvast handig dat al het plaatwerk in het bescheiden koffertje van de Italiaanse stier past. Slim is het geheel ook. Je kan de stukken zo schikken dat je over een targa- of een T-dak beschikt. En de achterruit wordt ongetwijfeld geapprecieerd. Het geheel is vervaardigd uit carbon. Gelukkig moet de kandidaat-koper niet op een eurootje kijken. Het accessoire kost meer dan € 20.000.