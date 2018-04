A-Star wordt opvolger Suzuki Alto

Door: BV

D

e kleinste Suzuki, de Alto, is stilaan pensioengerechtigd. De opvolger van het model zal uit India komen. Die markt is voor Suzuki, waar het de merknaam Maruti hanteert, inmiddels belangrijker dan thuisland Japan. In New Delhi is de A-Star Concept voorgesteld. Wanneer die z'n extravagante stijlkenmerken, die nu eenmaal horen bij een studiemodel, afschudt wordt dat de opvolger vna de Alto. Suzuki wil vanuit z'n productievestigingen in India (waar ook de Swift van de band loopt) heel de wereld van nieuwe Alto's voorzien.