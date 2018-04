Luca De Meo baas bij Alfa

Door: BV

D

e naam doet een belletje rinkelen. Niet verwonderlijk, want Luca De Meo zwaaide eerder al de scepter bij Fiat. Onder zijn bewind werden daar de fundamenten voor de verjonging van het merk gelegd, wat zich uitte in de Grande Punto, Bravo en de nieuwe Fiat 500. De Meo ging zich daarna bij Fiat moeien met de marketing van alle merken als ‘Chief Marketing Officer'. Een veeleisende functie lijkt dat niet te zijn, want hij neemt er nu het leiderschap over Alfa Romeo gewoon bij. De Meo is ook nog baas van Abarth, een afdeling die hij voor de gepeperde Fiats weer van onder het stof haalde.