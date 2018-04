Nieuwe TomTom-topper in het rek

Door: BV

TomTom brengt vanaf heden een nieuw topmodel, de GO 920T, op de markt. Dat model beschikt over het nieuwe, slanke, design van de Nederlandse navigatie-specialist. Het geheugen (flash) is 4GB groot. Daarop schikt het bedrijf de kaarten van 41 landen, de VS en Canada. De instructies worden getoond op een 4,3" groot aanraakgevoelig scherm.

Toch hoef je dat scherm niet steeds te gebruiken. Als je de fabrikant mag geloven, dan herkent de TomTom ook spraakbevelen (een demonstratie was ter zake weinig overtuigend). Wat wél werkt is de Bluetooth-verbinding met een draagbare telefoon. Die verdraagt tegenwoordig dat je tegelijk luistert en praat. Dat lijkt een kleinigheidje, maar in de praktijk maakt het veel verschil. Met de feestdagen in aantocht een leuk extraatje: je kan de gesproken instructies vervangen door eigen opnamen. Of die van je kinderen. Of...

Nagenoeg elk navigatietoestel speelt MP3's af, maar TomTom is de eerste om een FM-zender te gebruiken. Daardoor kan je probleemloos je eigen muziekbestanden en de instructies naar je autoradio stralen. Het topmodel is uiteraard zeer compleet en komt met o.m. een laadstation, een hoes en afstandsbediening. Het prijskaartje bedraagt € 499.