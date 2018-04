KITT is een Ford Mustang

Door: BV

K

ent u KITT nog? David Hasselhoff z'n trouwe compagnon en de ware ster van de show KnightRider... Wel, het immens populaire jaren '80 feuilleton wordt gerecycleerd tot een bioscoopfilm. Wie David zelf opvolgt is van minder belang, maar KITT, dat is geen Pontiac Firebird meer. De makers kozen voor de dollars van Ford. Ditmaal is KITT een zwarte Mustang. Overigens blijft er ook van het verhaal niet zo veel overeind. KITT kan springen, maar we kunnen ons niet herinneren dat er onder snufjes van de gitzwarte Firebird veel wapentuig stak. Deze Mustang staat er daarentegen bol van. Ook een beetje moeilijk te volgen... KITT is voortaan een kameleon die niet alleen van kleur verschiet, maar ook een andere vorm kan aannemen. In februari gaat de film in de VS in première. Wanneer de prent de oversteek maakt, is niet bekend.