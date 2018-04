Zo moet het: Land Rover LRX Concept

Door: BV

2009. Dat is het jaar dat Land Rover op basis van de huidige Freelander een nieuwe telg in het gamma parkeert. En de nieuwe baby weet van aanpakken. Het lijnenspel wordt resoluut sportief en dat illustreert de LRX Concept die de Britten volgende maand op het Autosalon van Detroit (NAIAS) laten zien. Op het Autosalon van Frankfurt plaagde Land Rover nog met een nietszeggende schets en eerder deze week lekte al een eerste beeld uit. Nu gaat de driedeurs Land Rover full monty.

Omdat de LRX gebaseerd is op de Freelander, neemt hij van dat model de wielbasis over. Hij is met een lengte van 4,3m 7 centimeter korter dan z'n donormodel, maar nog steeds groter dan de vorige (eerste) Freelander-generatie. Het model wordt in de eerst e plaats gescalpeerd, waardoor de schouders zeer hoog lijken te zijn. De hoogte van de meest dynamische Land Rover aller tijden blijft beperkt tot 1,55m. Terwijl de koetswerklijnen duidelijk de basis vormen voor het seriemodel dat wordt klaargestoomd, wil de terreinspecialist niet te veel over het interieur onthullen. Dat oogt immers verre van beetgaar. De vier afzonderlijke kuipstoelen schoppen het wellicht niet tot serieproductie. Wat we wel verwachten zijn een glazen dak en een zwevende middenconsole.

Land Rover haast zich om te zeggen dat z'n dynamische lijnenspel niet betekent dat de LRX een watje is. Hij beschikt over dezelfde integraalaandrijving als de Freelander, die in z'n segment als de referentie wordt aanzien. Een simpele draai aan de knop op de middenconsole moet het model omtoveren tot een ploeterbeest. Onder de kap komen ongetwijfeld dezelfde krachtcentrales als bij z'n donormodel.