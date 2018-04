RR Sport, Tiguan en Hilux zijn 4x4 van het Jaar

Door: BV

De collegae van 4x4 Plus verzamelen elk jaar de pers voor de verkiezing van 4x4 van het jaar. En omdat de verschillende segmenten van terreinwagens, hard of zacht, en softroaders elk jaar drukker bevolkt raken, namen dit jaar liefst 31 modellen het tegen elkaar op.

In de categorie van de echte terreinwagens, die met reductiebak en terreincapaciteiten om U tegen te zeggen, ging de overwinning naar de Range Rover Sport. Die greep afgelopen jaar naast het ereschavot, maar de dynamisch ogende reus haalde in 2006 -het jaar van z'n introductie- ook al eens goud. De Jeep Wrangler Unlimited stond op de tweede plaats en de VW Touareg wist brons in de wacht te slepen.

Liefst 19 modellen kwamen uit in de SUV-klasse. Die werd onderverdeeld in vier prijsklassen. In de laagste (tot € 30.000) wint de Skoda Octavia Scout. In de klasse van € 30.000 tot € 34.000 is dat de VW Tiguan. Daarboven vinden we de Land Rover Freelander en in het + € 45.000-segment is het de BMW X5 die het meest in de smaak viel. De Tiguan haalde evenwel de hoogste score (813,28 punten op 1000) en wint daarmee de klassetitel. De Scout staat met drie punten minder op het tweede ereschavot en de Freelander (de winnaar van vorig jaar) nestelt zich op de derde stek.

Bij SUVs gaat de eer naar de opgewaardeerde Toyota Hilux. De nieuwe, krachtiger, dieselmotor van het model werpt duidelijk z'n vruchten af. Daarnaast loofde de jury vooral de terreincapaciteiten van deze Pickup. Op 2 vinden we de Nissan Navara en de derde stek is voor de winnaar van afgelopen jaar; de Isuzu D-MAX.