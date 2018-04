Waarom geen supersportwagen in hout?

Door: BV

Een houten koetswerk is toch al gauw een eeuw of wat voorbijgestreefd. Dus misschien is het tijd voor een revival? Als het aan de studenten van het Amerikaanse NC State ligt, dus wel. Die hebben voor de lol een houten supersportwagen ontwikkeld. Uiteraard bestaat die niet uit planken, maar uit een composietmateriaal met houtvezels enerzijds en houten panelen anderzijds. En er wordt nogal intensief gebruik gemaakt van het natuurproduct. Behalve het koetswerk zijn ook het onderstel en delen van de ophanging (zoals de bladveren) eruit vervaardigd. De hele handel zet amper 1,3 ton op de weegschaal en dat is inclusief een 600pk sterke dubbel geblazen V8. Vraagt u zich af hoe dat hout reageert op de warmte die zo'n centrale produceert? Wel, niet zo goed. Daarom dat de uitlaat bovenop het motorblok zit en de luchtstroom wordt afgeleid via een vleugel. En die bestaat niet uit hout. De studenten hadden alvast wel oog voor detail. Zo is het stuurwiel in hout, net als de spaken van de voorts uit conventioneel lichtmetaal vervaardigde velgen.

Het toestel zou in staat zijn een top van 300km/u te halen. Of dat ook echt een goed idee is, valt nog te bezien. Wat gebeurt er immers met een houten koets als je er een crashtest mee uitvoert... Het project is door de studenten Splinter gedoopt. Wellicht is dat een indicatie.