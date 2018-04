Europa wil naar 120gr CO2

Door: BV

Vanaf 2012 mag een nieuwe auto in Europa nog slechts 120 gram CO2 per kilometer uitstoten. Dat is het voorstel dat bij de Europese unie ter goedkeuring ligt. Heden bedraagt de gemiddelde uitstoot voor het ganse wagenpark nog 160 gram. Toch betekent de voorgestelde maatregel niet dat er na 2012 geen enkele auto meer verkocht die meer dan 120 gram uitstoot.

De constructeurs zullen beoordeeld worden op de gemiddelde uitstoot van de ganse groep. Dat geeft grote autoproducerende groepen de kans om z'n brandstofverslindende producten en kleine, zuinige autootjes in één overkoepelende structuur onder te brengen. Op die manier moet het mogelijk zijn de toekomst van pakweg Ferrari veilig te stellen. Constructeurs die de norm niet halen, worden overigens niet geweerd, maar beboet. Voorts houdt de ingewikkelde maatregel rekening met het gewicht van de wagens.

Onder meer dr. Zetsche, de grote baas van Mercedes, uitte eerder deze maand nog felle kritiek op de ondoordachte regeltjes van de Europese unie. Mercedes, dat met de smart diesel ook één van de meest CO2-vriendelijke modellen op de markt onder z'n hoede heeft, streeft (naar eigen zeggen) al jaren naar een reductie van de uitstoot. Het merk -en het staat daarin verre van alleen- focust zich daarbij niet op CO2, maar op een reductie van alle schadelijke uitlaatgassen. Een reductie van de CO2-uitstoot is mooi meegenomen, maar het gaat voorbij aan de stoffen die echt een nadele invloed hebben op het leefmilieu en de mens. En ook de opwarming van de planeet wordt met de maatregel niet geremd. De uitstootbeperking is te klein om op wereldschaal enig meetbaar verschil op te leveren.