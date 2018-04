Nog meer onzin: 90 door smog

Door: BV

Het mooie winterweer van de afgelopen dagen, heeft nare gevolgen voor de luchtkwaliteit. De hoeveelheid fijn stof in de atmosfeer wordt de komende dagen te hoogt, zegt de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu. Vooral de fijne roetdeeltjes die door dieselmotoren worden uitgestoten, zijn schadelijk, klinkt het. Daarom wordt de maximaal toegelaten snelheid op sommige ring- en snelwegen al zeker op donderdag 20 december (vanaf 6u) en vrijdag 21 december gereduceerd tot 90km/u. De maatregel geldt voor iedereen. Benzinerijders en mensen wier dieselmotor aan een partikelfilter gekoppeld is, mogen hun valabele argumenten bij voorbaat opbergen. Uiteraard gaat de arm der wet erop toezien dat zoveel milieubarbaren op de gevoelige plaat worden vastgelegd.

De snelheidrestrictie wordt gecombineerd met het onderbord SMOG, hoewel er eigenlijk van smog in de stricte betekenis van het woord -een mengeling van smoke en fog (rook en mist dus) - helemaal geen sprake is. Het is de tweede maal dit jaar dat de maatregel wordt toegepast. Of die ook effectief effect heeft is onduidelijk. De eerste maal communiceerde de overheid al na enkele uren een reductie van het fijn stof in de atmosfeer, maar onafhankelijke onderzoeksresultaten zijn er nog niet.