Nederlands: Vandenbrink GT Convertible

Door: BV

De jonge Nederlandse designstudio Vandenbrink Design heeft zichzelf een leuke niche gevonden. Het stijlhuis ontwerpt koetswerken op maat en naar de smaak van de (zeer) vermogende klant. Vervolgens kwakt een ambachtelijke koetwerkbouwer die bovenop een gekend chassis. Vandenbrink noemt dat van de Ferrari 599, Audi R8, Spyker C8 en Corvette Z06. Op basis van het eerste tekende het bedrijf eerder al een zeer gesmaakte 599/630 GTO. Een model dat zich wentelde in retro-lijnen. Een model waarvan volgend jaar wellicht de productie van het eerste van in het totaal zes exemplaren begint.

Op basis van hetzelfde 599 GTB Fiorano-platform onthult Vandenbrink nu de lijnen van de GT Convertible. Een dakloze telg die zich in tegenstelling tot de 630 GTO in een modernistisch kleedje hult. Het model wapent zich tegen de elementen middels een klapdak in koolstofvezel. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat ook deze schets waarheid wordt. Of dat als een uniek exemplaar, dan wel een zeer gelimiteerde reeks is, blijft een open vraag.