Corvette schopt het tot 628pk!

Door: BV

De Amerikanen zijn altijd te vinden voor wat extra horsepower. En nadat Dodge z'n Viper van het nieuwste modeljaar tot 612pk had opgekitteld, kon Corvette natuurlijk niet achterblijven. De V8 wordt voor de geblazen ZR1, die gewoon aan het gamma wordt toegevoegd, opgewerkt tot 628pk. De koppelcurve krult zich in een wijde boog (90% van de trekkracht is van 2.600 tot 6.000 krukasrotaties per minuut voorradig) naar dik 800Nm. De zesbak kanaliseert al dat geweld naar de achterwielen. Hoe het model exact presteert, is niet gekend. Maar we herinneren er graag aan dat de Z06 (de -ahum- gewone Corvette) het reeds tot 320km/u schopt.

Dat je over extra paarden beschikt, moet natuurlijk wereldkundig gemaakt worden. Behalve grotere velgen (handig om extra dikke remmen in weg te stoppen), betekent dat een leuke collectie badges en emblemen. Maar de ZR1 heeft ook recht op een dak in carbon, meer uitgesproken luchtdoorstroomopeningen en een prominente vleugelset. Die moet de raket tegen het asfalt houden. Ook het interieur, waar we onder meer een specifieke wijzerplaat noteren, wordt met sportieve accenten gekruid. In de VS gaat het model volgende zomer in de verkoop. Europa komt ook aan de beurt, maar wellicht pas maanden later.