Bouwen die handel: Bailey Blade

Door: BV

Een zekere Neal Bailey, Amerikaan (en voor de rest weten we er niets van), heeft in een nostalgische bui zijn ideale auto ontworpen. Een echte Muscle Car, waarvan de stijlelementen een allegaartje zijn van kenmerken waarin we de Shelby Cobra, Ford Mustang, Corvette Sting Ray enzovoort in herkennen. Bailey droomt voor z'n Blade Concept van een Ford Roush 353IR 4,6l V8 met 480pk. Een blok dat hij in een modern space frame met vier onafhankelijk opgehangen wielen wil hangen. Dit in tegenstelling tot z'n inspiratiebronnen uit de jaren zestig die stuk voor stuk over een schrikwekkend primitieve onderstelarchitectuur beschikten.

Voorlopig bestaat het Bailey Blade Concept, in zowel open als gesloten versie, alleen op de computer. Maar daarin zou wel eens verandering kunnen komen. Ten minste 30 even nostalgische Amerikanen hebben al aangegeven er één te willen. Bouwen die handel.