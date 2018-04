Seat Altea XL en Mazda 2 zijn Gezinswagens van het Jaar

Door: BV

Elk jaar kiest de VAB de gezinswagen van het jaar. Een verkiezing die op veel bijval kan rekenen omdat ze zowel rekening houdt met de mening van een professionele jury, als met die van gezinnen; de ‘echte' gebruikers van de voertuigen. Omdat het aanbod zeer divers is en over een breed prijsbereik loopt, zijn de deelnemers reeds enkele jaren opgedeeld in twee categoriën. Ditmaal loopt de eerste categorie tot € 14.500 en mogen de deelnemers in de tweede categorie maximaal € 24.500 kosten.

In de eerste categorie haalt de Mazda 2 het met een uitstekende score van 362 punten. Hij wordt in het eindklassement gevolgt door de Skoda Fabia en VW Polo Bluemotion. Opvallend is dat de 2 zowel bij de gezinsjury als bij de professionelen met stip op 1 komt te staan. De gezinnen vielen vooral voor z'n design, aangenaam interieur en dito rijgedrag. De pers viel voor z'n gewichtsbesparing (100kg ten opzichte van z'n voorganger) en goede stroomlijn.

In het segment tot € 24.500 gaat de eer naar de Seat Altea XL met 317 punten. Dat is geen nieuw model, want ook vorig jaar deed de Altea XL al mee aan de verkiezing. Hij werd toen derde. De tweede plaats gaat dit jaar naar de Hyundai i30 en de Nissan Qashqai strandt op drie. De meningen van de gezinnen en de professionelen lagen hier merkbaar verder uit elkaar. De Altea XL staat bij de gezinnen op 1 omwille van z'n ruime interieur, afwerking en gretige motor. Bij de professionele jury komt het model niet eens voor in de top vijf.