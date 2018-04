In de winter onbezorgd op diesel rijden

Door: REDACTIE

In de winter voegen nog steeds heel wat automobilisten één of ander additief (of een beetje benzine) bij hun dieselolie. Het is zo dat de paraffine in de dieselolie bij temperaturen onder nul graden Celsius uitvlokt. Resultaat: de brandstof wordt troebel. Het vormen van kleine kristallen is bij vorst normaal. Tot min 22 graden kunnen zij echter niet tot brokken samenkleven. De brandstof vloeit normaal verder. Daartoe dient de winterdiesel die in principe vanaf oktober getankt kan worden. De van de raffinaderij uit toegevoegde additieven zorgen ervoor dat de motor niet stil valt door de paraffinedeeltjes. Vroeger verstopten die vaak de hoofdfilter. In de winter voegen de petroleum concerns een vloeistofverbeteraar aan de brandstof toe zodat dat de winterdiesel voldoende voor een optimale werking zorgt. Wie dus zijn dieselmotor voor sneeuw en vorst wil voorbereiden hoeft alleen maar naar het pompstation te rijden.

Daalt de temperatuur onder de 22 graden Celsius dan helpen de toegevoegde producten niet meer. Dan wordt de dieselolie een zachte massa die de motor niet kan verbranden. In deze zeldzame gevallen is het wachten of in de verwarmde garage laten ontdooien. Probeer vooral niet zelf middeltjes uit zoals het toevoegen van benzine in de dieselolie. Moderne motoren, zowel met pompverstuivers als de Common Rail reageren daarop bijzonder allergisch, stelt de TüV Rheinland groep. Ook bij de Belgische VAB klinkt dezelfde waarschuwing. Het aanlengen van de diesel kan er zelfs voor zorgen dat de injectiepomp totaal uitvalt. Moderne voertuigen zijn voorzien van een voorverwarmingssysteem voor de brandstof. Paraffinevorming in de dieselolie wordt daardoor vermeden.