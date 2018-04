KTM X-Bow op Salon Brussel

Door: BV

Natuurlijk staat KTM op het Salon, zien we u denken, bij de motorfietsen. En dat is juist, maar slechts het halve verhaal. KTM zoekt het tegenwoordig ook op vier wielen, met de enorm puristische X-BOW die in maart 2007 in Genève werd voorgesteld. De tweezitter heeft zelfs nauwelijks een koetswerk. En wat er is, bestaat uit carbon.

Auto's bouwen is KTM z'n ding niet, dus werd voor de 3,67m lange en amper 1,16m hoge X-Bow de hulp ingeropen van Dallara. Dat Italiaanse bedrijf is een grote naam in de racerij, maar waagt zich zelden of nooit aan serieproducten. De motor is afkomstig van Audi (omdat dat beter klinkt dan VW, maar u weet ook dat het blok net zo goed in een Skoda of Seat te vinden is). Het gaat om de 2.0 TFSI viercilinder turbomotor. In casu goed voor 240pk. Nu zet de X-Bow door de afwezigheid van, euh - nagenoeg alles, slechts 720kg op de weegschaal. Het resultaat? Een sprinttijd van 3,9 tellen. Voorlopig is er een handbak, maar er wordt al duchtig gespeculeerd over een variant met DSG-bak en een versie die nog meer pk's het asfalt op kegelt.

De KTM X-BOW krijgt een plaatsje in Paleis 11.