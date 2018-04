Slabbetje iemand? Stingray supersport!

Door: BV

Kent u Pedro Rostami? Wij ook niet, maar de man kan overweg met pen en papier. Of liever; pc en computermuis. De ontwerper heeft een behoorlijk indrukwekkende auto ontworpen. Het thema is gekend, want als je als ontwerper wil uitpakken dan doe je dat meestal niet met een bestelauto. Neen, dit is alweer een supersportwagen met plaats voor twee inzittenden. Centraal onder de kap, dus achter de twee inzittenden, zit een motor met 648pk. Hoogst waarschijnlijk een V8, maar van welke origine is niet bekend. Het is ook van geen belang. Niet zolang het model enkel ‘virtueel' bestaat.

Pedro heeft zich vooral toegelegd op het optimaliseren van de aërodynamica. Dat wil onder meer zeggen dat er nogal wat rijk gedimensiondeerde luchtdoorstroomopeningen de koets sieren. En geloof het of niet; de inspiratie voor de vorm komt van... een lepel. En meer bepaald de manier hoe de convexe zijde water aantrekt en de concave zijde water afstoot. Het zal wel waar zijn...