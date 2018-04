Mazda Furai in vol ornaat

Door: BV

azda was eerder al zo vriendelijk geweest een paar beelden van de Furai - z'n nieuwe en extreme concept car voor de NAIAS die volgende maand wordt gehouden - de wereld in te sturen. Nu zijn er beelden die niets meer aan de verbeelding overlaten. Wedden dat we binnenkort een afgeleide van de Furai in één of andere competitie zien opduiken? Dat wordt de Le Mans-klasse, want daar haalt de Furai ook z'n C65-chassis vandaan. De Furai heeft een RENESIS rotatiemotor onder de kap die goed is voor liefst 450pk. En omdat ook zo'n monster liefst nog een groen kantje heeft, loopt hij op zuivere E85 bio-ethanol.