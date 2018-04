Ferrari neemt geen break, Vandenbrink wel

Door: BV

Michiel Vandenbrink, de Nederlandse designer, is druk doende met het omkitten van Ferrari's. Eerst reïncarneerde hij de legendarische Ferrari 250 GTO op de bodemplaat van de 599. De productie van hooguit zes exemplaren start daarvan overigens in de loop van 2008. En amper twee weken geleden kregen we een schets onder ogen van een dakloze schone op basis van diezelfde 599.

Ferrari waagt zich niet aan een break (behalve dan eentje voor de Sultan van Brunei), maar Vandenbrink ziet daar wel wat in. Ditmaal vormt de 612 de inspiratie. De twaalfpitter onder de neus van de Ferrari is best in staat om ook wat bagage te versluizen. Geslaagd of niet? Oordeel zelf maar.