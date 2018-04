Loremo: cabrio en minder dan 3l/100km

Door: BV

In maart 2006 stelde een onderneming uit München een auto (zie fotospecial) voor die niet alleen uitpakt met een schappelijke richtprijs van € 11.000, maar bovenal kan uitpakken met een normverbruik van 1,5l/100 (en dat is geen tikfout). Onder de kap hoort een tweecilinder dieselmotor te zitten die 20pk levert. Omdat de wagen slechts 450kg op de weegschaal zet, is dat voldoende voor een acceleratietijd naar 100km/u van 20 tellen en een top van 160km/u. Een GT-uitvoering met een 50pk sterke driecilinder dieselcentrale, een sprinttijd van 9 tellen, top van 220km/u en normverbruik van 2,7l/100km werd eveneens aangekondigd. Als merknaam werd Loremo bedacht. Dat staat voor LOw REsistance MObile.

Op het Autosalon van Genève pakt Loremo alvast uit met een derde variant. Een dakloze telg. En als we de berichtgeving mogen geloven, dan gaat die compacte cabrio in 2010 in de verkoop. Dit model beschikt niet over een aggregaat op fossiele brandstof, maar over een elektromotor.