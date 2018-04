Mazda heeft snelle 2 in de mouw

Door: BV

Mazda gaat op de Tokyo Motor Show uitpakken met een potig ogende Demio. Een model dat in onze contreien als ‘2' door het leven gaat. Het exemplaar is door Mazdaspeed stevig onder handen genomen. Op dit ogenblik is er nog geen uitsluitsel over wat zich onder de kap bevindt. Het uiterlijk suggereert heel wat. Zonder potente krachtcentrale hebben de opgewaardeerde remmen en ophanging overigens niets om handen.

De 2 is opgedirkt met nieuwe bumperschilden, glimmend lichtmetaal, een dakvleugel, zijskirts en een aërodynamisch latje dat helemaal rondom de onderrand van het koetswerk loopt. Achter de voorste wielbogen zit zelfs een luchtdoorstroomopening. In het interieur worden kuipjes aangevuld met het tradionele gamma sportieve stijlaccenten. Denk dan vooral aan een sportstuur, aangepaste instrumenten, aluminiumkleurige pedalen en sierlijsten in datzelfde materiaal.

Of Mazda naast de 3- en 6 MPS ook een potige versie van de 2 op de planning heeft staan, is niet geweten. De tekenen wijzen nu wel in die richting.