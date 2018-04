Lamborghini zet Reventon-kopers in de zak

Door: BV

Lamborghini heeft het succes van z'n nieuwe superexclusieve sportwagen, de Reventòn, wat onderschat. Op het Autosalon van Frankfurt wel de ruim € 1 miljoen kostende bolide voorgesteld. Toen kondigde de constructeur een éénmalige productie van amper 20 stuks aan. De gevleugelde bolide staat op het potente onderstel van de Murcielago en onttrekt aan diens V12 niet minder dan 650pk en 660Nm. De sprinttijd bedraagt amper 3,4 tellen en als alle teugels gevierd worden klimt de snelheidswijzer voorbij 340km/u.

Die prestaties spreken nogal wat vermogende mensen aan. De aangekondigde productie van 20 stuks was in een mum van tijd uitverkocht en bij Lamborghini dienen zich nog zo veel kandidaat kopers aan dat het merk, ook al is dat nog niet officieel bevestigd, erover denkt nog eens 80 extra Reventon op de band te zetten. Leuk voor wie op de wachtlijst staat, maar wie één van de eerste 20 exemplaren op de kop kon tikken voelt zich zeker in de zak gezet.