Wordt Bertone verkocht?

Door: REDACTIE

Het ziet er sterk naar uit ronkende naam Bertone dit jaar wordt verkocht. Het bedrijf is vooral gekend om z'n ontwerpen, maar het genereerde vooral inkomsten uit de productie van wagens voor derden (zoals de eerste generatie Opel Astra Cabrio). De laatste tijd kampt het bedrijf met een gebrek aan opdrachten. Daardoor moesten de 1.300 arbeiders al maanden niet meer gaan werken. Eind vorig jaar plaatste de Italiaanse rechtbank het bedrijf onder gerechterlijk akkoord, waardoor het tijdelijk bescherming genoot van z'n schuldeisers. Bertone moest in die tijd een reddingsplan uitdokteren. De periode is zopas met 2 maanden verlengd, maar Lili Bertone zelf kondigde vandaag aan dat het bedrijf wordt verkocht.

De koper, als de berichten kloppen, is de Gruppo Prototipo, die in Turijn gevestigd is. Dat bedrijf is actief in de automobielsector. Het doet immers al sinds de jaren negentig een deel van de ontwikkeling voor Fiat. En het is eigenaar van het hogesnelheidscircuit Nardo. Die perfect ronde, sterk hellende piste wordt door veel autoconstructeurs en tuners gebruikt. Wat de plannen zijn van Gruppo Prototipo met de productievestigingen en ontwerpstudio's van Bertone, is onduidelijk. Enig uitgelekt detail: er zou werkzekerheid zijn voor 1.000 van de 1.300 fabrieksarbeiders.