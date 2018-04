Terug van weggeweest: BMW 316i

Door: BV

I

n 2005 werd de productie van de instap-benzine van de 3-Reeks stopgezet. En nu is de 316i er weer. Onder de kap zit een 1.597cc viercilinder die goed is voor 122pk en 160Nm. De 3 is ermee tot een top van 210km/u in staat. De sprint duurt 10,9 tellen. Het model is steeds voorzien van EfficientDynamics. Die technologie spaart brandstof en optimaliseert de prestaties. Het verbruiksgemiddelde bedraagt dan ook amper 5,9l/100km (CO2: 142gr/km).