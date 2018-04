Praktiko is kleintje uit het Oosten

Door: BV

Opkomende markten vormen een uitdaging voor de autoconstructeurs. Tegelijk bieden ze grote kansen. Dat had Renault met de Dacia Logan zeer snel in smiezen. Inmiddels werken ook Toyota, Tata en Volkswagen zeer hard aan een functionele-auto-voor-geen-geld. Het is helemaal niet ondenkbaar dat er uit de vraag naar goedkoop transport ook nieuwe merken ontstaan. Praktiko is een Oosterse constructeur die denk een plaats te kunnen veroveren. Het middel: de Tiger Kub. Bij dit roze showmodelletje, dat niet toevallig zal debuteren op het Autosalon in New Delhi, lijkt de Europese smart een reus.

De prijs is er evenwel naar. Hij zal omgerekend maximaal € 2.300 kosten. Z'n piekleine motortje vraagt slechts 4l/100km maar het tweezittertje loopt ook maximaal 100km/u. Al is dat natuurlijk ruim voldoende voor een overbevolkte milioenenstad. Naar Europa komt hij nooit. Het model kan hier niet gehomologeerd worden. Laat staan de veiligheidsnormen halen...