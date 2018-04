9-4X is Saab's compacte SUV!

Door: BV

Neen, het is geen Subaru Impreza met opgekalefaterd smoelwerk (zoals de Saab 9-2X) en ook geen cosmetisch gewijzigde Chevrolet Trailblazer (zoals de Saab 9-7X). De 9-4X is een echte Saab, wat wil zeggen dat hij z'n onderstel zal delen met alle toekomstige compacte SUVs van GM. In de eerste plaats de Cadillac Provoq, waarover we het in een ander bericht hebben. Officieel is het een studiemodel, maar de 9-4X vindt binnen de kortste keren z'n weg naar de dealers. Een exacte timing is evenwel nog niet bekend. Dit is wel zeker; de wijzigingen zullen beperkt zijn.

De 9-4X mag dan wel meer lucht verplaatsen dan een 9-3 of 9-5, toch is een groen kantje nooit weg. De 300pk en 400Nm onttrekt de 2.0l viercilinder krachtbron dan ook uit uit E85 bio-ethanol. Iets waar de Zweden weg van zijn, maar in ons land nog steeds niet te koop is. Op conventionele benzine blijven de waarden beperkt tot 245pk en 343Nm. In het beste geval sprint de compacte SUV naar 100km/u in 8 tellen rond. De topsnelheid bedraagt 235km/u.

Om toch een beetje uit de voeten te kunnen op het onverhard wordt het vermogen over beide assen gespreid. Die verdeling is vanzelfsprekend variabel. De 9-4X heeft ondanks z'n groene label ook sportieve aspiraties. Om ervoor te zorgen dat dat geen dode letter blijft, is niet alleen de afstelling van het onderstel (demping), maar ook die van de aandrijflijn variabel. De geautomatiseerde zesbak kan sportiever door de tandwielenladder klimmen en er worden dan meer paardjes naar de achtertrein gestuurd. Rubbers met maat 245/55 om 21-duims velgen zorden voor het contact met de ondergrond. Ze worden daarin bijgestaan door een McPherson voorophanging en een multi-link achteras.