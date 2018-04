Citroën prijst C5 berline

Door: BV

Volgende week beleeft de fonkelnieuwe Citroën C5 z'n werelddebuut op het Brusselse Autosalon. Vandaag heeft de constructeur prijzen en uitrusting van de berline vrijgegeven. Op prijzen van de break is het wachten tot het tweede semester. Het gamma bestaat uit drie uitrustingsniveaus. In opgaande lijn worden die aangeduid met de gekende Citroën-terminologie; Tentation, VTR en Exclusive.

De standaarduitrusting omvat steeds 7 airbags, een snelheidsregelaar, automatische airco (1 zone) en boordcomputer. Voor onder meer een radio, lichtmetalen velgen en een tweede temperatuurszone moet u opklimmen naar niveau VTR. Deze eerste twee uitrustingsversies doen het overigens met een conventionele metalen ophanging. Wil u Citroën's paradepaardje; de Hydractive 3 Plus-ophanging dan is Exclusive uw enige optie. U krijgt er dan meteen een binnenbekleding in leder en stof, elektrisch bediende voorzetels en parkeerhulp bij.

Benzinerijders hebben de keuze uit een 127pk sterke 1.8, leverbaar vanaf € 22.950, of een 143pk rijke 2.0 die -weliswaar als Exclusive- meteen € 27.950. Dieselrijders kunnen hun ding doen vanaf € 23.950. Voor die prijs parkeert u een 110pk sterke 1.6 HDi Tentation voor uw deur. Er is nog een 2.0 HDi met 138pk, die -als VTR- de uwe wordt vanaf € 27.250. Erboven vinden we een 2.2 HDi met 172pk die uitsluitend als Exclusive leverbaar is. Begroot € 32.650 voor de aanschaf. De absolute topper uit het aanbod is de 208pk sterke 2.7 HDi V6, de enige die standaard aan een automaat gekoppeld wordt. Die is van u voor € 36.550.