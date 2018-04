Audi onthult R8 met V12 TDI in Detroit (upd)

Door: BV

Reeds van voor de lancering van de R8 wordt gespeculeerd over de komst van een dieselversie van de supersportwagen. Niet verwonderlijk, want de gelijknamige Le Mans racewagen van Audi rijdt op die zware brandstof. Het exclusieve model werd echter met een V8 benzine gelanceerd en er zit ook een V10 met iets meer dan 500pk in de pijplijn. En waar rook is, is dan toch vuur. Op de Detroit Motor Show presenteert Audi een dieselversie van de R8. Geen productiemodel, maar een studie. Maar als de reacties positief zijn, dan is de eerste oliegestookte supersportwagen binnenkort een feit.

En supersportwagen is géén understatement. De twaalfpitter, die overigens nog een deel van de toch al krappe bagageruimte van de R8 inpalmpt, levert een indrukwekkend vermogen van 500pk. De trekkracht, waar diesels zich toch sterker tonen van benzinemotoren, spreekt nog meer tot de verbeelding. De koppelcurve klimt tot 1.000Nm! Als daar geen duizelingwekkende tussenprintjes mee neer te zetten zijn, dan weten we het ook niet meer. Cijfertjes zijn er nog niet, behalve dan dat de topsnelheid meer dan 300km/u bedraagt. Maar we houden u op de hoogte.

Voor de gelegenheid wordt het uiterlijk van de indrukkewekkende Audi nog bijgeschaafd. De luchtdoorstroomopeningen rondom worden allen een stukje groter. Vooraan zien we ook aangepaste lichtblokken. Voortaan worden ook LEDs gebruikt voor de richtingaanwijzers. De buitenspiegels zijn aerodynamischer en behalve een aangepast kleurenschema noteren we ook ander lichtmetaal. Om de kont ook bij hogere snelheden op de grond te houden is er een hertekende diffuser. Bovenop het kamerbrede achterwerk van de R8 staat nu ook een vleugel met ingewerkte achteruitrijcamera. Het hulpstuk verheft zich verder van het koetswerk naarmate de snelheid toeneemt. En of de diesel er nu komt of niet, een deel van deze aanpassingen zullen we terugzien op de V10.