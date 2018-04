Mazda facelift RX-8

Door: BV

azda werkt aan de RX-8 om het model meer bij de tijd te houden. De originele sportwagen met wankelmotor krijgt vooral wat meer ‘bling'. In de nieuwe voorbumper zitten ruimer bemeten luchtopeningen. Het herwerkte smoelwerk omvat ook modernere lichtunits. Voor de standlichten wordt gebruik gemaakt van LED-technologie. Achteraan zijn het dezelfde componenten die gemoderniseerd werden. Lijsten we ook nog op; nieuwe koetswerkkleuren, opvallender lichtmetalen velgen en een aangepaste interieuraankleding. Wie de eerste versie overigens leuker vind, hoeft niet te wanhopen. Tot nader order is deze beurt enkel voor de Amerikaanse versies bestemd.