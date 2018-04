Hyundai Tucson populairste SUV

Door: BV

I

n 2007 was de Hyundai Tucson met 3.933 verkochte exemplaren voor het derde jaar op rij de meest populaire SUV op de Belgische markt. In totaal verkocht het Koreaanse merk 6.500 SUVs, want ook de nieuwe Santa Fe wordt gesmaakt. Er werden er 2.592 van uitgeleverd. De Santa Fe verkoopt beter dan pakweg de BMW X3 of X5, Mercedes M-Klasse of Kia Sportage. Hyundai is daardoor nog een jaartje marktleider gebleven in het segment. Het merk steekt (onder meer omdat Febiac geen onderscheid maakt tussen twee- en vierwielaangedreven versies) Toyota, Nissan, BMW en Land-Rover naar de kroon.