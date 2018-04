Vierpersoons Invicta eerst in Brussel (upd)

Door: BV

H

et Autosalon van Brussel heeft er een primeur bij. Het kleine Britse sportwagenmerk presenteert er voor het eerst de vierpersoonsversie van de Invicta S1. Die is eigenlijk identiek aan de tweepersoonsversie, en z'n gewicht blijft ongewijzigd op 1,4 ton), maar in het interieur is ruimte gevonden voor twee noodzitplaatsen achteraan. Er wordt 30l tankinhoud geofferd. Die gaat van 100 naar 70 liter. Belangrijk, zeker voor de Britten: nu kunnen er niet één , maar meteen twee golftassen mee. Die pasten eerder niet in de kofferruimte. De aanpassing heeft geen invloed op de prestaties... de in kleine oplage (op bestelling) gebouwde Brit sprint in het beste geval nog steeds naar 100 km/u in 3,8 seconden. Er zijn vermogensversies van 320 tot 600pk. De laatste haalt ook nog eens een top van meer dan 320km/u.