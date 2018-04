BMW M3 kan nu ook zonder dak

Door: BV

BMW breidt het gamma van de snelste 3 - de versie die dankzij z'n 4.2l grote V8 de toevoeging M verdient - gestaag uit. Eerst debuteerde de Coupé, daarna werd de berline voorgesteld en nu is het de beurt aan de Cabrio. Die heeft een buikje van 230kg ten opzichte van de Coupé. En dat is allemaal aan de dakconstructie en noodzakelijke verstevigingen te wijten. Als je 420pk en 400Nm op de achtertrein wil loslaten, mag allemaal rigide zijn. Daardoor duurt de sprint 4 tienden langer dan bij de Coupé, die met één tiende reserve onder de vijf tellen duikt. De topsnelheid van deze telg is eveneens afgeregeld op 250km/u. U kan het model met de hand schakelen, maar voortaan is er ook een automaat. Geen gerobotiseerde bak meer (SMG), maar een automaat met dubbele koppeling en zeven verhoudingen (M DKG).

Gesloten is deze M3 Cabrio overigens nauwelijks van de Coupoé te onderscheiden. Bij de laatste generatiewissel vielen de koele Duitsers immers voor de charmes van het metalen klapdak.