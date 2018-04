VW Passat CC: dynamiek troef (upd)

Door: BV

Op de NAIAS in Detroit debuteert VW's Passat CC. En dat staat niet voor Coupé Cabriolet. Dat was te eenvoudig geweest. De Passat CC is een vierdeurscoupé à la Mercedes CLS, maar dan een maatje kleiner. De basis is, zoals de naam aangeeft, nog steeds de Passat. Toch worden de koetswerkpanelen niet gedeeld. Op dezelfde basis, dus met dezelfde bodemplaat en gelijke wielbasis, kegelen de heren uit Wolfsburg een koets die 3cm langer, 4cm breder en 5cm lager is dan de berline. In de neus is nog het meeste Passat herkenbaar, maar deze CC laat zich algemeen kenmerken door een veel dynamischer lijnenspel. De motorkap is gewelfd, de grille meer geprononceerd en de daklijn bestaat uit één vloeiende boog die op de kofferklep uitmondt in een ingewerkte vleugel.

Om ervoor te zorgen dat het dynamische lijnenspel geen dode letter blijft, migreren de basismotoren niet uit de gewone Passat. De CC wordt in het slechtste geval aangedreven door een nieuwe geblazen 1.8l viercilinder benzinemotor. Goed voor 160pk. Erboven vinden we de 2.0 turbomotor met 200pk, terwijl de topversie nog eens 100 extra paarden op stal krijgt. Die wordt aangedreven door een 3.6l V6 FSI. De instappers slepen zich ondanks al hun sportieve aspiraties nog steeds door de voorwielen aan het verkeer, maar om het vermogen van de topversie op het asfalt over te brengen wordt 4Motion vierwielaandrijving gebruikt. Dieselen zal overigens ook kunnen. De 2.0 TDI, voortaan met common-rail technologie, komt er in met 140 en 170pk. Voorlopig heeft VW de mond vol over de in Detroit tentoongestelde 3.6 V6. Die haalt 250km/u (uiteraard begrensd) en heeft voor de standaardsprint amper 5,6 tellen nodig. De DSG-aandrijflijn is standaard voor de 3.6 en wordt leverbaar voor ten minste één diesel. Die versie heeft ook een adaptieve demperinstelling. Dat wordt een optie voor de minder Goden uit het aanbod.

Het interieur wordt grotendeels overgenomen uit de Passat, zij het wat sportiever aangekleed. De toevoeging CC heeft vooral invloed voor de passagiers achteraan. De achterbank is immers voor 2 inzittenden gehomologeerd. Deze vierdeurs coupé arriveert halverwege dit jaar in ons land.