Jeep gaat compact en milieuvriendelijk met Renegade

Door: BV

Jeep is nog niet klaar met z'n gamma-uitbreiding. Tenminste, dat kunnen we afleiden uit het studiemodel van het avontuurlijke merk in Detroit. De Renegade is immers een 2-zitter met afmetingen van een wagen uit het B-segment. Zo blijft het alvast concurrent Hummer, dat in Detroit een studie toont voor een model in het C-segment, een stapje voor. Het model is amper 3,88m lang, 1,43m hoog en 1,60m breed. De wielbasis meet 2,58m. De Renegade kreeg een speedster-koetswerk. De voorruit is nauwelijks het vermelden waard en in de portieren zitten openingen.

De aandrijflijn is net zo groen als de koets van het showmodel. Onder de kap zit een bij Mercedes geleende Bluetec dieselmotor die dan ook nog eens in een hybride aandrijflijn met lithium-ion batterijen geschakeld wordt. De diesel wordt een cilinder geamputeerd, maar uit drie stuks puurt hij nog steeds een vermogen van 115pk. Dat levert respectabele prestaties op. De sprint naar 100km/u kan in 8,5 tellen en de top bedraagt amper 145km/u.

Het model kan 60km voort op een volle batterijlading. Dan moet de diesel tussenkomen. Het gerealiseerde verbruik kan zo zakken tot minder dan 3l/100km. Voor Amerikanen is dat shockerend. Het totale rijbereik bedraagt 650km. O ja, de terreineigenschappen zouden nog steeds zeer indrukwekkend zijn. Details over de terreinvaardigheden worden echter niet gegeven. Jeep heeft wel het ganse interieur waterproof gemaakt. Je kan het desgewenst gewoon droogspuiten. En in de vloer zitten afwateringsopeningen.