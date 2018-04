Meer over de Land Rover LRX

Door: BV

Land Rover heeft bij de voorstelling van de LRX, een studiemodel dat de komt van een compacte terreincoupé inluidt, meer details vrijgegeven. Het model is nog eens 15cm korter en 20cm lager dan de nieuwe Freelander, waar hij op gebaseerd is.

Onder de kap zit -hoe kan het ook anders- een milieuvriendelijk aandrijfaggregaat. En dat is een diesel. Die heeft een slagvolume van 2 liter. Er is hybridetechnologie aanwezig, maar die drijft enkel de achterwielen aan. Bij lagere snelheden kan de LRX het stellen met z'n elektrische aandrijving. Op terrein zou het geheel zelfs voor drastisch betere rijeigenschappen kunnen zorgen, maar het bedrijf benadruk wel dat ook de achterwielen kracht van de dieselcentrale zullen ontvangen. Land Rover kweilt vooral op de koppelcurve van de elektromotoren. Die geven hun maximale trekkracht vrij vanaf stilstand en dat opent perspectieven op moeilijk terrein of wanneer er een sleep achter de terreinwagen hangt. Intussen wordt ook de remenergie gerecupereerd en opgeslagen. Door deze ingrepen bedraagt de CO2-uitstoot van het studiemodel slechts 120gr per km.

De koets lijkt niet zo ver meer van serieproductie te staan, maar in het interieur hebben de designers zich laten gaan. Er zijn kuipzetels voor de vier inzittenden. En ditmaal staan die enige moduleerbaarheid niet in de weg. Want de achterste exemplaren kunnen vooruit geschoven worden. Een slim klapmechanisme zorgt dan zelfs voor een vlakke laadvloer. Volgens Land Rover is er voldoende ruimte voor twee mountainbikes (zonder voorwiel). In de middentunnel is een Apple iPhone geïntegreerd en het informatiedisplay in het instrumentarium bestaat uit verschillende lagen. De aandrijflijn kent drie modi; eco, normaal en sport. En de achtergrondverlichting past zich daaraan aan. In normale omstandigheden is het interieur blauw verlicht. In de eco-modus wordt de verlichting groen, terwijl het interieur in rood licht baadt als de sport-modus geactiveerd wordt.