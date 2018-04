Nieuwe Honda Pilot voor de Yanks

Door: BV

De Pilot doet in de VS dienst sinds 2002, maar de gebruiksvriendlijke SUV heeft nooit de oversteek naar Europa gemaakt. Nu werkt de Amerikaanse designstudio van Honda aan een nieuwe generatie. Het prototype daarvan staat, net als het andere nieuws dezer dagen, op de NAIAS in Detroit te blinken. En ook dit exemplaar blijft voor de Amerikanen voorbehouden.

In het interieur kunnen nog steeds 8 inzittenden geschikt worden. Maar een generatiewissel zou geen nut hebben, mocht dat niet beter lukken dan voorheen. Honda belooft meer koffer- en zitruimte voor alle inzittenden. Erg sexy zijn de specificaties voor de rest niet. De Pilot dient nu eenmaal een doel. En dat is gebruiksgemak. Er ging dus meer aandacht naar praktische zaken. Zo zijn de tweede en derde zetelrij in ongelijke delen neerklapbaar (60/40) en kan er een vlakke laadvloer gecreëerd worden. De airco en geluidsinstallatie zijn verbeterd en er het hertekende platform staat borg voor een fijner weggedrag.