Lincoln MKT is luxe cross-over

Door: BV

Ford-dochter Lincoln krijgt er, uiteraard alleen in de VS, een nieuw model bij. Deze MKT cross-over. Officieel is het tentoongestelde model nog wel een studie-exemplaar om reacties te peilen, maar er zijn reeds testexemplaren gespot. Ten laatste volgend jaar maakt de MKT z'n opwachting bij de dealers.

Lincoln is in navolging van GM's Cadillac aan een verjonging bezig. En dat uit zich onder meer in een gedurfder lijnenspel. Het meest revolutionaire aan de MKT Concept is z'n krachtbron... neen, geen hybride, maar een ‘slimme' benzinemotor. Wel, toch naar Amerikaanse maatstaven. Onder de kap zit immers een 3,5l grote V6 turbomotor. Die combineert het vermogen van een V8 met de zuinigheid van een V6. Hij rijdt bovendien niet alleen op benzine, maar lust ook E85 bio-ethanol. In het eerste geval levert de centrale 340pk, maar op de octaanrijke natuurbrandstof stijgt dat tot 415pk. De aandrijving omvat een automatische zesbak en het vermogen wordt netjes over de vier wielen gespreid.