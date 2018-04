Maserati Quattroporte Collezione Cento

Door: BV

Maseratie stelt in Detroit een speciale, op 100 stuks gelimiteerde reeks van de Quattroporte voor. Die heet toepasselijk ‘Collezione Cento'. Het model zit nog rijker in de uitrusting. De koets wordt in een gloednieuwe ivoortint gelakt. Eronder passen glanzende 20-duimers terwijl een grille met honingraatmotief volgens de constructeur het exclusieve karakter nog verder benadrukt.

Het cognac-kleurige interieur krijgt zetels met knoppen en glanzende houtinleg. De inzittenden op de achterbank worden verwend met een zelden gezien arsenaal snufjes. De achterste armsteun biedt plaats aan een audio-ingang, een aansluitpunt voor een iPod, een sleuf voor een SIM-kaart en een USB-poort. Een draadloos toetsenbord maakt surfen op internet en emailen mogelijk. Daarvoor heb je natuurlijk een scherm nodig. En dat zit tegen de rugleuning van de voorzetels. Het is liefst 10,4" groot en ook nog eens aanraakgevoelig.

Onder de kap geen nieuws. Een zestrapsautomaat en een 400pk sterke 4.2l V8 maken nog steeds het mooie weer.