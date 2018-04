In detail: Audi R8 V12 TDI

Door: BV

De benzineminnende Amerikanen gaan aan de diesel. Dat lijkt, de vloot dieselpremières op het Autosalon van Detroit indachtig, onvermijdelijk. Maar de yanks krijgen wel meteen heel wat te verwerken. Audi lepelt, overigens niet onverwacht, een dieselmotor in z'n supersportwagen. De R8 krijgt een 6,0l dikke V12 TDI onder z'n glazen motorkap. Officieel is het nog een studiemodel, maar we weten beter. De datum is nog niet gekend, maar deze twaalfpitter gaat gewoon in de verkoop. Wie het gemoed meteen volschiet bij de idee aan een ratelende diesel-sportwagen, verkoopt het vel van de beer misschien te snel. Audi benadrukt immers dat het veel aandacht heeft besteed aan de klank van de dieselcentrale. Het belooft een vol geluid met krachtige boventonen dat past bij een sportauto van dit kaliber.

De krachtbron is verwant aan die van de R10, de Le Mans racewagen die de beroemde 24-uurs race al meermaals wist te winnen. Het blok is uitgesproken compact; met een lengte van 684mm slechts 166m lang dan Audi's V8 TDI. Twee turbocompressoren bouwen tot 2,6 bar druk op. En dat resulteert in een fenomenale trekkracht van 1000Nm. Die is voorhanden tussen 1.750 en 3.000t/min. In de paardenstal passen 500 stuks. Toch voldoet de R8 V12 TDI nu al aan de emissie-eisen die in 2014 van kracht worden. Dit dankzij een nieuwe Nox-katalysator en de ureum-oplossing Adblue. Aan de twaalfcilinder hangt een handbediende zesbak. De trekkracht wordt over de vier wielen gespreid; in principe in verhouden 40/60 over voor- en achteras maar dat wijzigt als de omstandigheden erom vragen. De oliegestookte R8 knalt in amper 4,2 tellen naar 100km/u. De topsnelheid ligt op ‘ruim' 300km/u. Om dat al dat geweld aan de teugels te houden monteert Audi versterkte keramische remschijven. Die gaan in de R8 meer dan 300.000km mee.

De koets van het showexemplaar is gespierder dan die van het seriemodel. Deze lijnen vinden we wellicht terug op de V10 benzine die eind dit jaar in productie gaat. De wielkasten zijn breder, de luchtinlaten groter en met vleugels en lipjes wordt de aërodynamic beter onder controle gehouden. Met hetzelfde doel past in de achterbumper ook een diffuser. Het dak, dat hint naar een Targa-uitvoering van de R8, heeft twee grote glazen delen. Ertussen zit een extra luchthapper. Koellucht die door windgeleiders over het motorblok wordt geholpen. Het interieur heeft meer koolstofvezel interieurdelen dan het huidige model en er werd nog verkwistender gebruik gemaakt van aluminium.