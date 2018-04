Mitsubishi Concept-RA

Door: BV

Mitsubishi pakt op de Detroit Motor Show uit met de Concept-RA. Belangrijkste wapenfeit van het studiemodel is dat het sportieve lijnen combineert met een potente dieselmotor. Een door Mitsubishi binnenshuis ontwikkeld aggregaat dat goed is voor 204pk. Momenteel heeft het Japanse mark geen eigen diesels, maar er is er één op komst met een inhoud van 1,8l. Het tentoongestelde exemplaar heeft evenwel een slagvolume van 2,2l. De 16-klepper 4-cilinder levert ook nog eens 420Nm trekkracht.

De vloeiend vormgegeven koets bestaat voor grote delen uit stootvast plastic. Het onderstel is een space frame in aluminium. De wielen hebben een diameter van 21-duim, zoals dat hoort op studiemodellen. Alle vier de exemplaren worden ingeschakeld op het vermogen op de weg te zetten. De transmissie omvat ook een automaat met dubbele koppeling à la DSG (van VW).

