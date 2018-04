Cadillac CTS Coupé nog dit decennium

Door: BV

Nog geen tien jaar geleden was Cadillac een degelijk, maar stoffig en zeer conservatief merk. Maar sinds het de Escalade op de markt gooide is het weer hip. Het merk zet die verjonging door. Het wil van de fonkelnieuwe CTS zelfs een coupé op de markt brengen. Dat wordt de CT Coupe concept, die op dit ogenblik op het Autosalon in Detroit staat te blinken. De 2+2 met vier individuele Recaro-zitjes zou nog dit decennium aan het assortiment toegevoegd worden.

Het gedrongen uiterlijk wordt gecombineerd met motoren die z'n sportieve aspriaties kunnen waarmaken. Het showmodel houdt 304pk achter de hand. Maar ook de Amerikanen stappen tegenwoordig af van achtcilinders met gigantische zuigerverplaatsingen. Deze moderne ‘Caddy' onttrekt z'n vermogen aan een amper 3,6l grote V6. Als het model de oversteek naar Europa waagt, en zo ziet het ernaar uit, dan is dat wellicht ook met een 2,9l grote V6 dieselmotor. Die werd reeds eerder door GM aangekondigd. Dat blok is afkomstig van VM Motori in Italië. Een bedrijf waarin GM onlangs een participtie nam. Er zit overigens nog meer Cadillac CTS-nieuws in de pijplijn. Nu de toekomst van de SUV onder druk staat, staat er van het model weer een break op de planning.

>>> Klik hier om te reageren op dit artikel!