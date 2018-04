In detail: Citroën Nemo Combi

Door: BV

Op het Autosalon van Brussel stelt Citroën de personenwagenuitvoering van de Nemo voor. Dat is een compacte besteller die samen met Peugeot (Bipper) en Fiat (Fiorino) tot stand kwam. Ook de twee andere ontwikkelingspartners hebben een versie voor personenvervoer in de catalogus staan. Citroën introduceert in één adem de Nemo XTR. Dat is een stoer aangeklede versie die over een verhoogde ophanging, carterbeschermplaat en dikke stootlijsten beschikt.

De Nemo is de kleinste van de zogeheten ‘ludospaces'. Hij heeft een lengte van slechts 3,96m, is 1,72m breed en exact even hoog. Z'n bescheiden buitenmaten komen de manoeuvreerbaarheid ten goede. De draaicirkel tussen stoepranden is beperkt tot 9,95 meter. Door z'n relatief grote hoogte is het interieur verassend ruim. Met zowel voor- als achteraan meer dan een meter ruimte tussen de zitting van de zetels en het dak. Om de passagiers achteraan -en dat zijn er maximaal drie- een goed zicht te verschaffen, staat de achterbank 40mm hoger dan de voorzetels. De koffer biedt onder de hoedenplank ruimte voor 356l bagage. Dat wordt 884l zonder hoedenplank (tot tegen het dak). Het volume kan echter nog worden uitgebreid. Door de achterbank plat te leggen of ze zelfs helemaal te demonteren. In dat geval is bijna 2,5m³ beschikbaar., De toegang tot de achterste zitplaatsen wordt verzekerd door één of twee schuifdeuren (naargelang de versie). De koffer is toegankelijk via twee asymmetrisch geproportioneerde deurtjes (verhouding: 60/40). De laadrempel is 53cm hoog.

Citroën probeert het leven aan boord aangenamer te maken. Onder meer door 12 opbergvakken te voorzien. Er werd ook aan de ergonomie gedacht. Zo verhuist de versnellingspook van de middentunnel naar een plaats in het dashboard. Een radio met vier luidsprekers hoort tot de mogelijkheden, net als parkeersensoren. Een bekrachtigd stuur staat op de lijst met standaarduitrusting. Een bestuurdersairbag ook, maar een passagiersairbag en zijdelingse airbags vooraan zijn niet op elke versie standaard. Achteraan zijn de buitenste zitplaatsen van ISOFIX bevestigingspunten voor kinderzitjes voorzien.

Onder de kap krijgt de Nemo een 75pk sterke 1.4l. Die centrale genereert eveneens 118Nm trekkracht en neemt genoegen met 7l/100km. De diesel heeft dezelfde cilinderinhoud en genereert 70pk, terwijl z'n trekkracht van 160Nm niet alleen hoger is dan bij de benzine, maar ook bij een lager toerental wordt ontwikkeld (1.750 ipv 2.600t/min). Het verbruiksgemiddelde van de diesel bedraagt 4,6l/100km. Standaard zijn beide motoren aan een handbediende vijfbak gekoppeld. De HDi dieseleenheid is echter ook leverbaar met een gerobotiseerde vijfbak.

