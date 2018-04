Als de dood voor een bekeuring?

Door: BV

Af en toe bereiken ons de meest bizarre berichten en dit willen we u toch niet onthouden. In de UK was Shafkat Munir drie keer op de bon geslingerd voor overdreven snelheid. Het totale bedrag bedroeg 180 Pond (de Britten zijn nog toleranter dan bij ons). Maar de 26-jarige Brit had geen zin in een bekeuring en stuurde daarom een vervalst overlijdingscertificaat op. Alleen was de vervalsing niet van zeer hoog niveau. En de Britse justitie kon er niet mee lachen. Het rijbewijs werd ingetrokken en z'n stunt levert hem ook nog eens een celstraf van 12 maanden op.

