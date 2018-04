Farboud doet het weer: AS-8 en AS-10

Door: BV

De Brit Alex Farboud is gebeten van de automicrobe. Dat leverde eerder al een supersportwagen -de Farboud GTS- op. Die werd later overigens omgedoopt tot Farbio GTS, omdat dat bij minder buitenlanders de tong in de knoop deed slaan. Tegenwoordig heet het bedrijf Arahs Cars. En nu heeft hij weer nieuw speelgoed meegebracht. Twee stuks eigenlijk; de AF-8 en de AF-10. Het gaat om een sportwagen met middenmotor. Uiteraard leent hij het blok elders. Bij de Corvette eigenlijk. In de AF-8 komt een V8 met zeven liter slagvolume en in de AF-10 wordt een 6,2l gelepeld. Deze laatste is overigens de pittigste van de twee, want hij zal geblazen zijn.

Voor zowel de structuur, een space frame, als de koets, zal Arash bijna uitsluitend lichtgewicht materialen gebruiken. De lichtste AF (niet toevallig de initialen van de oprichter) zal slechts 1,1 ton wegen. De zwaarste tikt hooguit 200kg hoger af. En met minimaal 550pk onder de rechtervoet belooft dat flitsende prestaties. Farboud heeft het over een sprinttijd in 3,5 tellen en een top van meer dan 325km/u. De AF-10 zou nog dit jaar in productie gaan. De AF-8 volgt ten vroegste over twee jaar.

>>> Klik hier om op dit artikel te reageren.