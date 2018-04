Mazda 2 met 3 deuren

Door: BV

Mazda heeft van z'n 2, die nipt naast de titel van Auto van het Jaar greep, ook een driedeursversie in de pijplijn zitten. Daarvan is nu eerste foto vrijgegeven. De compact die tegen de heersende trend in compacter én lichter werd, debuteert in deze uitvoering op het Autosalon van Genève. Daar zullen we ook kennis kunnen maken met de 1.4 MZ-CD dieseleenheid. Die komt, ook voor de vijfdeurs, naast de 1.3l en 1.5l benzinecentrales in het gamma. Die diesel zal slechts 114 gram CO2 uitstoten, waardoor hij in ons land van 3% overheidskorting kan genieten. Mazda belooft een nog scherper prijskaartje en een vleugje extra sportiviteit.

