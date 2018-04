Callaway kan altijd beter: Corvette met 650pk

Door: BV

Callaway is een in Conneticut gevestigde veredelaar van Corvettes. De zeldzame soort die ook het respect van de constructeur krijgt. Nu heeft Corvette recent modeljaar 2008-wijzigingen geïmplementeerd. Dus ook de Callaway-creaties krijgen aangepaste specificaties.

De C6 krijgt een compressor op z'n 6,2l grote V8 motorblok geschroefd. Daardoor klimt het vermogen van 430 naar 580pk. En ga niet meteen denken dat zulks slechter is voor het milieu. De Callaway C6 voldoet nog steeds aan de Californische uitstootnormen, en dat zijn de strengste ter wereld.

De persinformatie zegt niet of de C16 ook nog voldoet aan de vervuilingsnormen van ‘the sunny state'. Maar die levert al 650pk. Onder meer door een compressor, aangepast luchtinlaat met koeling, een uitlaatlijn met minder weerstand en nieuwe cilinderkoppen en -kleppen. De C16 werd door Callaway ook nog eens in een exclusiever kleedje gestoken. En dat blijft niet beperkt tot cosmetische ingrepen; delen van de ophanging zijn uitgevoerd in carbon en de remmen worden vervangen door ceramische exemplaren. Geen overbodige luxe want de Callaway C16 haalt 100km/u in 3,3 tellen en haalt een top van haast 340km/u.

