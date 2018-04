Nog een Brit: MMI Avocet

Door: REDACTIE

De Britten hebben een heuse traditie in het bouwen van lichtgewicht sportwagentjes. En nu is er weer een nieuwe constructeur opgedoken. MMI. Het procect heet Avocet.

Het hart van de Avocet wordt bij de Ford Regal geleend. Onder de kap, in het midden achter de passagiers, zit een 150pk sterke 2.0l benzinekrachtbron. Een getunede versie zou het tot 225pk kunnen schoppen. De Avocet die debuteerde op de Birmingham motor show weegt slechts 700kg en zou in staat zijn in amper 5,5 tellen naar 100km/u te sprinten. Geschatte verkoopprijs: € 33.550.

Klik hier om uw commentaar bij dit artikel te geven.