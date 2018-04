Pickup van Hummer H3

Door: BV

Er wordt al lang over een pick-up-variant van de H3 gesproken, maar nu is het echt zover. Hummer heeft de functionele variant van z'n kleine telg - al is dat natuurlijk relatief - voorgesteld. De productie start aan het einde van de zomer en de H3 SUT wordt rond de jaarwisseling ook bij ons verwacht. De Belgische invoerder kijkt er alvast rijkhalzend naar uit. Deze pick-up kan in ons land immers (terecht) nog steeds genieten van de fiscale behandeling van een licht vrachtauto en dat scheelt meer dan een slok op de borrel.

Het model biedt nog steeds plaats aan vijf inzittenden met vier portieren. De achterste bank staat wel wat verticaler dan voorheen. Geen probleem volgens GM, want dit is veel meer een werkpaard dan de gesloten versies van de dikke SUV. De achterbank laat zich overigens neerklappen, want handig is als je toch nog bagage achter slot en grendel wil opbergen. De laadbak wordt voor Hummer voorzien van een aantal aardigheidjes om het leven te vergemakkelijken. De laadruimte is aan drie zijden voorzien van rails waarin hulpstukken vastgeklikt kunnen worden. Dat gaat uiteraard over sjorogen, maar Hummer heeft (onder meer) ook elementen waarin bijvoorbeeld het voorwiel van een motorfiets geklemd kan worden. De constructeur slaat zichzelf ook op de borst omdat het het reservewiel onder de vloer kwijt kon. Daar kanibaliseert het niet op de beschikbare laadruimte.

Op motorvlak zijn er geen verrassingen. De diesel is er nog steeds niet en de instapper is een vijfpitter met 244pk. Een V8 werpt 300pk in de schaal en in beide gevallen is een automatische transmissie je enige keuze. Het sleepvermogen loopt op tot 2,6 ton. Wellicht kan de op stapel staande dieselcentrale daar nog wat bij doen.

